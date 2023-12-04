Kirleten ülkeler envanteri...

ABD eski başkan yardımcısı Al Gore, dünyada karbondioksit salımına yol açan 352 milyon tesisin envanterini açıkladı ve en çok kirleten ülkelerin Çin, ABD ve Hindistan olduğunu bildirdi... Dünya, bu soruna özellikle ABD medyasının uydurma haberleri yüzünden bilimsel olarak yaklaşmıyor...

Dubai’de başlayan 2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na gidecek uçak, Almanya'nın Münih kentinde, yağan yoğun karın buza dönüşmesiyle havaalanı pistine gömülü kaldı. Toplu taşımanın da felç olduğu şehirde 1933'ten beri ilk defa bu kadar kar yağdığı bildiriliyor.

Hani Hintli çevre bilimleri uzmanı Vijay Jayaraj, 2021 yılında Washington Times için "Ardışık soğuk yıllar, iklim krizi aldatmacasını ortaya çıkarıyor" başlıklı bir makale yazmıştı ya, Münih’teki buzlanma, sanki onun tespitlerini doğruluyor...

Jayaraj, şöyle yazmıştı:

"Küresel ısınmanın kutuplarda buzların erimesine ve dünya çapında deniz seviyesinin yükselmesine yol açacağını iddia ediyorlardı. Antarktika kıtasında bu yıl sıcaklık, 1981-2010 ortalamasından 3.4 santigrat derece daha düşüktü.

Kuzey Kutbu’nda, Ağustos ortasından bu yana buzullar, daha yüksek. Grönland'da, 2021 yazında tarihsel olarak yüksek buz kütlesi kazanımları kaydetti.

Kuzey Yarımküre'deki ülkeler de son üç yılda rekor soğuktan nasibini aldı. Hindistan'da son yıllarda kışlar eskisine göre daha soğuk geçiyor. Hatta 100 yıllık soğuk rekorları kırılıyor.

Dünyanın giderek aşırı soğuk hava riskiyle karşı karşıya kalmasına ve kutupların olağandışı erime belirtileri göstermemesine rağmen, yeşil lobi ve politikacılar, saf medyanın yardımıyla ''iklim krizi-kıyamet günü'' gündemi oluşturmayı başardı.

Isınma faturalarının yükselmesi gerçeği, buzulların daha da güçlenmesi ve diğer veriler, iklim kıyameti tahminlerini tarihi aldatmacalar çöplüğüne havale edecek ve kitleler kaşlarını kaldıracaktır. Glasgow'daki COP26 katılımcılarının aptallığı, milyarlarca insanın gözü önünde ortaya çıkıyor."

Küresel ısınmanın ele alındığı zirveye gidecek uçağın Münih’te kar ve buza gömülü kalması, COP28’in katılımcılarının zekâ seviyesini belirlemiyor ama iklim konusunda bilimsel gerçeğin ne olduğu konusunda hiçbirine güven duyulamayacağını gösteriyor...

***

Konuyla ilgili yazılarımda “Yaşanan asıl sorun küresel şirketlerin sahibi olan ABD, Çin ve AB ülkelerinin, okyanusları ve atmosferi kirletmesidir ama bu durum hiç gündeme getirilmiyor” diyordum...

Buna karşılık, tıpkı genetik yapıyla oynayan sıvılar hakkındaki eleştirel yayınların sosyal medyada engellenmesi gibi iklim değişikliği konusuna şüpheli yaklaşanlar hakkında da YouTube’da reklam yasağı getirilmişti...

Yine de Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Dubai’deki basın toplantısında, kurucu ortağı olduğu araştırma kuruluşu Climate TRACE'in hazırladığı, dünyada emisyona yol açan 352 milyon tesisin envanterini açıkladı ve geçen yıl emisyonların önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 58,5 milyar ton karbondioksit eş değeri seviyeye ulaştığını bildirdi.

Rapora göre Çin 15,6 milyar ton karbondioksit eş değeri emisyonla geçen yıl en fazla emisyona yol açan ülke olurken, ABD 6,9 milyar ton ve Hindistan 4 milyar ton karbondioksit eş değeri emisyonla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı...

Bu ülkelerle birlikte Rusya, Endonezya, Brezilya, Japonya, İran, Kanada ve Suudi Arabistan, 2022'de en fazla karbondioksit salımına sebep olan ilk 10 ülkeyi oluşturdu.

***

ABD İklim Özel Elçisi John Kerry ise net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın nükleer enerji olmadan mümkün olmadığını savundu.

Kerry’ye nükleer enerji üreten santralların, Çernobil’deki patlama ve Japonya’daki depremde olduğu gibi en az yüz yıl süreyle etkili olacak kirlenmeye yol açtığını birisinin hatırlatması gerek...

Dünya, bu soruna özellikle ABD yüzünden bilimsel olarak yaklaşmıyor. ABD üzerinden dünya medyasını kontrol edenler, uydurma haberleri, bilimin yerine koyuyor ve buna göre sözde çözüm üretiyor! Dolayısıyla bu sahte çözümleri kimse uygulamıyor...