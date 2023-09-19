Kirli hava can alıyor. Ölen her 5 kişiden 3’ü kanser. Türkiye’nin sanayi kenti alarm veriyor

Gölcük’te kirli havanın can aldığı bildirildi. Ölen her 5 kişiden 3’ü kanser olduğunun açıklanması korkuttu. Bu da akıllara, “Türkiye’yi sanayi kenti alarm veriyor” ifadelerini getirdi.

Kirli hava can alıyor. Ölen her 5 kişiden 3’ü kanser. Türkiye’nin sanayi kenti alarm veriyor

Özgür Kocaeli’den Süriye Çatak’ın haberine göre; Gölcük Değirmendere ve Ulaşlı Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar Körfez’de kimyasal üretim yapan fabrikaların saldığı gazlar nedeniyle sağlıklarının tehlike altında olduğunu dile getirdi.

“HER ÖLEN 5 ARKADAŞIMIZDAN 3’Ü KANSER SONUCU ÖLÜYOR”

Şikayette bulunan vatandaşlar şu sözleri kullandı:

“Kırmızı halkalı bacaları olan fabrikalar gece gaz salıyor. Aynı zamanda gübre fabrikası da ciddi koku ve gaz salınımı yapıyor. Biz Değirmendere ve Ulaşlı’da yaşayan vatandaşlar olarak artık gittiğimiz cenaze sayısı artıyor. Her ölen 5 arkadaşımızdan 3’ü kanser sonucu ölüyor. Rüzgarla bu bölgeye gelen gazlar gerçekten bizi zehirliyor. Bitkilerimiz ölüyor, meyve ağaçlarımız artık meyve vermiyor. Bu çağda hala tehlikeli gazların salınımı engellenmeli. Biz gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu gazların ciğerlerimizi yaktığını hissediyoruz”

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