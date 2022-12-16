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Kırmızı Biberin faydaları neler? Kırmızı Biber neye iyi gelir?

Uzmanlar kış aylarının gelişiyle bağışıklık sistemini kırmızı biber gibi ürünlerle desteklenmesi gerektiğini tavsiye ediyor. C vitamin deposu olan kırmızı biber bağışıklık sistemine iyi geldiği söylenmektedir. Peki, Kırmızı Biberin faydaları neler? Kırmızı Biber neye iyi gelir?

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:27
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Kırmızı Biberin faydaları neler? Kırmızı Biber neye iyi gelir?

Kırmızı Biberin faydaları neler? Kırmızı Biber neye iyi gelir?
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Bağışıklık sistemini kırmızı biberin desteklediğini söyleyen uzmanlar kış aylarında çoğalan grip vakalarına karşı kırmızı biberi tavsiye ediyor. Kırmızı biberin faydasını duyanlar, Kırmızı Biberin faydaları neler? Kırmızı Biber neye iyi gelir? gibi soruları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kırmızı Biberin faydaları neler? Kırmızı Biber neye iyi gelir?

Kış hastalıklarından korunmak için bağışıklık sistemini korumak gerekiyor. Güçsüzleşen bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara açık hale getiriyor. Gripten ve nezleden korunmak isteyenler yüksek C vitamini içeren portakal ve mandalina gibi meyveler tercih ediyor. Ancak sadece bu sebzelerde değil birçok besinde yoğun C vitamini bulunuyor.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudumuzu daha dinç hale getiren vitaminler arasında bulunuyor. Uzmanlar özellikle kış aylarında C vitamini tüketiminin artması gerektiğini belirtiyor. Diyetisyen Gizem Güneş, kış mevsiminde sağlıklı beslenme uyarısında bulunarak, C vitamini yönünden zengin sebzeler tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KIRMIZI BİBERİN FAYDALARI NELER?

İçerdiği C vitamini, beta-karoten ve antioksidanlarla kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kırmızı biber dolaşımı hızlandırarak kalp krizi ve felce karşı koruma sağlar. Kırmızı bibere acılığını veren kapsaisin eklem ağrılarını ve zona hastalığının neden olduğu sancıyı dindirmeye yardımcıdır. Kapsaisin romatizma, siyatik nöralji, sırt ağrısı ve lumbagoya karşı genellikle dıştan uygulanan ilaçlarda kullanılır. Kapsaisin ağrı dindirici bir maddedir. İçeriğindeki likopen kansere karşı oldukça etkilidir. Pankreas, prostat ve rahim kanseri bu kanser çeşitleri arasında yer alır. Yakılan enerji miktarını arttırarak zayıflamaya yardım eder. Mide asidini düzenleyici ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliktedir.

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