Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranan, 21 yıl hapis cezasına hükümlü Volkan Atmaca'yı teknik ve fiziki takip ile yakaladı.

KAYNAK: DHA
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak” suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Volkan Atmaca (37) yakalanarak gözaltına alındı.

UNUTULDU SANDI EVİNE BASKIN YEDİ

2 yıl önce yasa dışı yollarla ülke dışına çıkan Atmaca, polisin kendisini takibini bıraktığını düşünerek yasa dışı yollarla ülkeye girdi. Dün gece Amasya'ya gelen Atmaca, kent merkezinde bulunan ikametine gelince Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Evine operasyon düzenleyen ekipler Atmaca’yı gözaltına alarak karakola götürdü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmaca nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kirmizi-bultenle-araniyordu-amasyada-yakalandi-4366-dhaphoto1.jpg

kirmizi-bultenle-araniyordu-amasyada-yakalandi-4366-dhaphoto2.jpg

TEHDİT SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS DA TUTUKLANDI

Dün gerçekleşen bir başka operasyonda da tehdit suçundan aranan Aytaç Aslan'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Aslan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
Pitonu satarken suçüstü yakalandı
Pitonu satarken suçüstü yakalandı
6 günde 154’ü kıskıvrak yakalandı
6 günde 154’ü kıskıvrak yakalandı
Bir bir yakalandılar. 68 ilde düğmeye basıldı. Ekipler 4 gündür onların peşindeydi
Burdur’da 5 firari yakalandı
Burdur’da 5 firari yakalandı
Balıkesir’de polis 3 aranan şahsı yakalandı
Balıkesir’de polis 3 aranan şahsı yakalandı
Diyarbakır'da 9 firari yakalandı
Diyarbakır'da 9 firari yakalandı
Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor Gündem
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı Spor
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı
Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi
Elindeki 500 euroyu videoya alarak "Şu kağıt parçası 15 bin lira" Gündem
Elindeki 500 euroyu videoya alarak "Şu kağıt parçası 15 bin lira"
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Gündem
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı Yaşam
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı
Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı Spor
Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı