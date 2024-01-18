Kırmızı bültenle aranan IŞİD'lı Eskişehir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütünün silahlı kanadı faaliyette bulunduğu, örgütün 'Daşisa' listesinde adı geçtiği belirtilen Irak uyruklu M.İ.A.A.'nın şehir merkezinde saklandığını tespit etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla gerçekleştirilen ve özel harekat ekiplerinin de bulunduğu operasyonda Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi M.İ.A.A. yakalandı. Üzeri aranan teröristten 38 bin lira, 200 dolar ve çok sayıda dijital materyal çıktı. M.İ.A.A ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.