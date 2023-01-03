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Kırmızı ete zam mı geldi? Kırmızı etin kilosu ne kadar oldu?

Et ve Süt Kurumu bugün hayvan alımına ilişkin fiyat listesi yayınladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarında kilogram fiyatı artış göstermesiyle kırmızı ete zam gelip gelmediği de merak konusu oldu. Vatandaş kımızı etin kilosunun ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Kırmızı ete zam mı geldi? Kırmızı etin kilosu ne kadar oldu?

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:48
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Kırmızı ete zam mı geldi? Kırmızı etin kilosu ne kadar oldu?

Kırmızı ete zam mı geldi? Kırmızı etin kilosu ne kadar oldu?
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Et ve Süt Kurumu büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımına ilişkin fiyat listesi yayınladı. Et ve Süt Kurumu yıl sonu değerlendirme toplantısının ardından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan bazı açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Kırmızı ete zam mı geldi? Kırmızı etin kilosu ne kadar oldu?

Et ve Süt Kurumu’nun yayınladığı hayvan alım listelerine göre kırmızı ete %29 oranında zam geldi.

Et ve Süt Kurumu’nun bugün yayımlanan alım fiyat listesine göre büyükbaş hayvan alımında 90 TL olan kilogram fiyatı 116 TL’ye çıkarıldı. Küçükbaş hayvan alımında ise kuzu kilogramı 92 TL’den %8’e yakın artışla 99 TL’ye yükseltildi.

Büyükbaşlarda yağsız karkas kilogramında; 1. kalite fiyatı 116 TL, 2. kalite fiyatı 110 TL, 3. kalite fiyatı 105 TL oldu.

Küçükbaşta ise; Kuzu 99 TL, Toklu 90 TL, Koyun 75 TL, Oğlak 50 TL olarak güncellendi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, yıl sonu değerlendirme toplantısında “Yerli üreticiden ürettiğimiz et ve et ürünleri ile süt ürün çeşitlerini mağazalarında ve diğer satış noktalarında piyasa ortalamasının yüzde 30-40 altında fiyatlarla tüketicilere ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın et ve süt ürünleri ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak ve daha geniş tüketici kitlesine ulaşmak amacıyla Kurum mağazalarımızın yanında Tarım Kredi Marketlerde et ve et ürünlerimizi tüketicilerimize uygun fiyatlarla sunuyoruz. 2023 yılında da bu uygulamamız devam edecek'' şeklinde konuşmuştu.

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