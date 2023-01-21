Brezilya'dan 15 bin Macaristan'dan 5 bin hayvan ithal edilecek. Doları bilerek yükseltenler mut musunuz?

Et fiyatlarındaki büyük artışın ardından iktidar et ithalatını hayata geçirdi. Gelen bilgilere göre, Brezilya'dan Ramazan ayına kadar Brezilya'dan 15 bin hayvan ithal ediliyor. Macaristan'dan da 5 bin hayvan ithal edilecek.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında;

Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile Kurumumuz için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak amacı ile et piyasası düzenli olarak takip edilmektedir. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır.

Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır.

Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Ticaret Borsası’na ait mezbahanın önünde konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Gaytancıoğlu, "5 bin hayvanı Macaristan’dan ithal etmeye başladılar. Edirne’de Ticaret Borsası’nın mezbahasında Et Süt Kurumu kesimleri yapacak. 5 bin hayvanın ilk partileri geldi" diyerek şunları söyledi:

"Bu hayvanlar biraz sonra kesime gidecekler. Kesildikten sonra da Tarım Kredi Market’lerde ve Et Süt Kurumu’nun mağazalarında; et, kıyma kuyrukları olmasın diye, piyasaya arz edilecekler ama başka ülkelerin çiftçilerini desteklemekten vazgeçelim. Kendi çiftçi, besicimize destek verelim. Çünkü Türkiye hayvancılığı bitiyor."

FİYATLAR 6 SENEDE YÜZDE 406 ARTTI

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı fiyatlara göre; karkas et fiyatları kilogram başına Ocak 2017'de 25.04 TL iken Ocak 2023'te 126.87 TL'ye yükseldi. 6 yılda yaşanan artış yüzde 406'yı buldu. Elbette vatandaş kasaptan karkas et satın almıyor. Bu karkas et kasaplık işlem gördükten sonra sofralara 200 TL üzerinden ulaşıyor. Çünkü karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor.

HAYVANCILIK BİTİRİLDİ

Türkiye'de üreticilerin yüzde 70'i çok küçük hayvan sermayesiyle çalışmalarını sürdürüyor. İşletmelerin yüzde 51,69'u 1-5 hayvanlık kapasiteye sahip. 6-9 hayvana sahip olan işletmeler yüzde 19,80'lik bölümü oluşturuyor. Yani yüzde 70'in üzerindeki işletme 1-9 baş hayvanla üretim yapıyor.