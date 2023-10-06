Kırmızı göz hastalığıyla ilgili tüm detaylar… Ülkede okulları tatil ettirdi. Türkiye'de durum nasıl?

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı giderek artması paniğe neden oldu.

Pencap Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar bulaşıcı göz iltihabı hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133 olduğu bildirildi.

Pencap eyaleti geçici hükümet Başbakanı Muhsin Raza Nakvi, söz konusu hastalık nedeniyle özel ve devlet okullarında eğitime ara verildiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?

Uzmanı, “Ülkemizde de ara ara görülebilen bu tür salgınlar oluyor. Ancak Pakistan da bugünlerde görülen, olağandan daha büyük bir salgın olduğu anlaşılıyor” diyerek uyarılarını sıraladı.

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI) NEDİR?

Kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, gözün beyaz ve şeffaf bölümünü ve göz kapaklarının içini kapsayan tabakanın (konjonktivanın) enfeksiyon veya alerjiden kaynaklı iltihaplanmasıdır. Gözlerin kırmızı ve şiş (iltihaplı) ve akıntılı olması konjonktivitn en tipik belirtileridir. Bir veya her iki gözde de konjonktivit olabilir. Konjonktivit, konjonktiva isminden gelmektedir.

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bir veya her iki gözde kızarıklık

-Göz kapaklarında şişme

-Tek ya da her iki gözde kaşıntı

-Gözyaşı üretiminin artması-Gözün içinde bir şey varmış gibi gözleri ovuşturma isteği

-Çapak oluşturabilen ve sabahları gözleri açmayı engelleyebilen akıntı

-Işığa duyarlılık

-Alt göz kapağı içinde foliküller

KONJONKTİVİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi viral, bakteriyel ya da alerjik konjonktivit türüne göre değişmektedir. Konjonktivitlerin kökeninde alerji olabilir, kuru göz olabilir, mikrobik, viral olaylar olabilir. Tedavisi mutlaka uzman göz doktorları tarafından yapılmalıdır. Konjonktivitin nedeninin ayırt edilmesi ve buna göre tedavinin düzenlenmesi önemlidir. Kaşıntıyla beraber olan kızarıklık alerjiye bağlı konjonktivit olabilir. Alerjik konjonktivitin tedavisinde göz damlalarıyla alerjinin yaptığı kaşıntı ve kızarıklığın ortadan kaldırılması gerekir.

Eğer kuru göz nedeniyle tahriş meydana gelen bir konjonktivit varsa suni gözyaşı damlaları ile tedavi edilip göz yüzeyinin nemlendirilmesi gerekir. Bakteriyel konjonktivit varsa bunu hangi etkinin yaptığı, bu etkinin saptanması gerekirse gözden sürüntü alınıp etken madde saptanabilir, uzman göz hekimi tarafından gereken antibiyotiklerle tedavi yapılmalıdır. Eğer tedavi olunmazsa konjonktivit yerleşip tekrarlar. Konjonktivitleri tedavi ederken kirpik diplerinin hijyeninin de sağlanması gerekmektedir. Konjonktivit damla ve çeşitli pomatlarla tedavi edilir. Konjonktivit reçete edilen ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilmektedir.