Kırmızı ışık ihlali! Tır ile otomobile çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kırmızı ışık ihlali! Tır ile otomobile çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır, otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki çekici ve yarı römork ile Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halindeyken, kırmızı ışıkta geçerken, yolun sağında Bursa istikametine dönmek isteyen Hüseyin T. (44) yönetimindeki otomobile çarpıştı.

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Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin T. ve yanında bulunan Tülay A. (47) yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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