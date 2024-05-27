Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tekirdağ’da kırmızı ışıktaki otomobile çarptıktan sonra ışık direğine çarpıp yolun kenarına takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 1

Tekirdağ - İstanbul Karayolu üzeri Marmaraereğilisi Belediye binasının karşısındaki ışıklı kavşakta trafik kazası meydana geldi.

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 2

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 59 AIH 587 otomobil, İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine geldiği sırada hızını alamadı.

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 3

Otomobil, kırmız ışıkta bekleyen M.A. idaresindeki 17 AAN 5888 plakalı otomobilin arka sol çamurluğuna çarptı.

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 4

Çarpışma sonrası hızını alamayan ve kontrolden çıkan 59 AIH 587 plakalı otomobil, daha sonra trafik ışığını da devirdi.

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 5

Ters dönen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde ise maddi hasar oluşurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 6

Olay yerine gelen ekipler, ters dönen aracın sürücüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı 7

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Hasar oluşan her iki aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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