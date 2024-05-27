Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ - İstanbul Karayolu üzeri Marmaraereğilisi Belediye binasının karşısındaki ışıklı kavşakta trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 59 AIH 587 otomobil, İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine geldiği sırada hızını alamadı.
Otomobil, kırmız ışıkta bekleyen M.A. idaresindeki 17 AAN 5888 plakalı otomobilin arka sol çamurluğuna çarptı.
Çarpışma sonrası hızını alamayan ve kontrolden çıkan 59 AIH 587 plakalı otomobil, daha sonra trafik ışığını da devirdi.
Ters dönen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde ise maddi hasar oluşurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, ters dönen aracın sürücüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Hasar oluşan her iki aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.