Kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı

Burdur-Isparta karayolunda kırmızı ışıkta duran bir tıra arkadan çarpan başka bir tırın sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kavşakta çarpıştılar

Kaza, dün akşam saatlerinde Burdur-Isparta karayolu Dostluk kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametine doğru seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 48 H 7887 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkasından gelen Mustafa Ç. idaresindeki 07 AYL 390 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapamayarak önündeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Ç.'nin kullandığı tır bariyerlere saplandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazada, Mustafa Ç.'nin aracında sıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Mustafa Ç.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Ç., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan iki tırın da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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