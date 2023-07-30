Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile motosiklet çarpıştı

Karabük'te kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile motosiklet çarpıştı

Edinilen bilgiye göre Ş.B. idaresindeki 06 PLA 36 plakalı otomobil, demir-çelik kavşağında kırmızı ışıkta geçiş yaptığı sırada İ.S. yönetimindeki 78 ABF 991 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü İ.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü İ.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilin sürücüsü Ş.B'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

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