Kırmızıya boyadılar. Elektrik kaçağı faciasında 2 kişi can vermişti

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta 12 Temmuz'da yaşanan korkunç olaya yönelik soruşturma ve tepkiler tüm hızıyla devam ederken ülke gündeminden düşmüyor.

Olaya ilişkin bilirkişi ön raporu çerçevesinde, sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verilen İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin alınmasından sonra emniyetten serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer yandan, sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyayarak dikkatleri toplamaya çalıştı.

Grup adına açıklamada bulunan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini söyleyerek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz." İfadelerine yer verdi.

Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına yönelik tepkilerin ardından direklerde onarım yapıldığı tespit edildi.

"HATLARIN YÜZEYE YAKIN OLDUĞUNU BİLEN KİMSE YOK"

İzmir'de altyapı projesi yürüten müteahhitlik şirketi yetkilileri ise şehrin elektrik altyapısında sorunlar olduğunu söyleyerek, tüm altyapının gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, 2023 Kasım ayında yaşanan deniz taşkınının ardından Alsancak ve Konak'ta altyapıların tahrip olduğunu, olayın kökeninin bu felakete dayandığını belirtti.

İzmir’de yer altından geçen elektrik hatlarının birçok noktada yüzeye yakın konumlandırıldığını, bunu aldıkları altyapı işlerinde de gördüklerini söyleyen Epözdemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim diğer çalışmalarımızda da gördüğümüz durum aynıdır. Aslında lokal olarak birçok yerde elektrikle ilgili şikayetler basına yansıyor. Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok. Bu sorunun bir bütün olarak İzmir'de söz konusu olduğunu düşünüyorum.

Şimdi bu acı olay şuna vesile olsun istiyorum. İzmir'in özellikle elektrik altyapısının acilen revize edilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin şu anda devam ettiği yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ayrıştırma projesi var. Tam bu aşamada Gdz Elektrik de bu projeye ortak olmalı ve elektrik altyapısını tamamen revize etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir’de 12 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırını da acılı aileye başsağlığı dileğini iletmek isteyenler ziyarette bulunuyor.