İzmir’de öldüren ihmalin bilirkişi raporu ortaya çıktı

İzmir’de geçtiğimiz gün sağanaktan korunmaya çalışırken 2 kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu öğrenildi.

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU AÇIKLANDI

Olaya ilişkin bilirkişi incelemesi sonucu ön rapor ortaya çıktı. Raporda bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği belirtildi.

Ölümlerin ise bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu vurgulandı.

15 SANTİMETREYE GERİLEMİŞ

Kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada ise bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği bildirildi. Yani kabloların neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiği aktarıldı.

Ayrıca raporda, ilgili yönetmeliğe göre ise bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiğine dikkat çekildi.

“İKİ KURUMUN DA İHMALİ VAR”

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gdz Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz’da sağanak yağış sırasında karşıya geçmek için su birikintisine basan Özge Ceren Deniz bir anda yere yığıldı. Ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da yere yığılınca çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi ama kimse dokunamadı. İki kişinin elektrik akımına kapıldığı anlaşıldı.

İki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıklamıştı.