Elektrik faciasında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 35'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektrik faciasında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 35'e yükseldi

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümünde gözaltı kararı verilenlerin sayısı 35'e yükselirken, 29'u gözaltına alındı.

Elektrik faciasında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 35'e yükseldi

İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 35'e yükselirken, 29'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı.

Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükseldi.

Şüphelilerden 29'u Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 4'ü ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

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