Kirpiklerinizde hangi şarkı çalsın istersiniz? Şaşırmayın, bu da oldu

Genç Bir Kadın, Kirpiklerine Müzik Çalabilen LED'lerle Renk Kattı!

KAYNAK: Haber Merkezi
Kirpiklerinizde hangi şarkı çalsın istersiniz? Şaşırmayın, bu da oldu

Bir kadın, kirpiklerine müzik çalabilen renkli LED'ler döşetti. Bu benzersiz tasarım çevresinde büyük ilgi çekti. LED kirpiklerin parlaması, sosyal medyada ve güzellik trendlerinde geniş bir yankı uyandırdı.

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