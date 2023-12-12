Kirpiklerinizde hangi şarkı çalsın istersiniz? Şaşırmayın, bu da oldu

Bir kadın, kirpiklerine müzik çalabilen renkli LED'ler döşetti. Bu benzersiz tasarım çevresinde büyük ilgi çekti. LED kirpiklerin parlaması, sosyal medyada ve güzellik trendlerinde geniş bir yankı uyandırdı.
12 Aralık 2023 Salı
Genç Bir Kadın, Kirpiklerine Müzik Çalabilen LED'lerle Renk Kattı!
Bir kadın, kirpiklerine müzik çalabilen renkli LED'ler döşetti. Bu benzersiz tasarım çevresinde büyük ilgi çekti. LED kirpiklerin parlaması, sosyal medyada ve güzellik trendlerinde geniş bir yankı uyandırdı.