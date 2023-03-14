Kırsaldaki depremzedelere gezici sağlık hizmeti

Elazığ'da Valilik ve Baskil Kaymakamlığı koordinesinde devletin ilgili kurum ve kuruluşları, Malatya'da evleri yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü için Baskil'e gelen depremzedelerin yaralarının sarılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle insani yardımın ulaştırıldığı depremzedeler için Baskil Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşireler de gezici sağlık hizmeti başlattı.

Hastanede görev yapan 11 doktor ve 24 hemşire dönüşümlü olarak, Baskil kırsalında yakınlarının yanına yerleşen ya da misafir edilen depremzedeleri dönüşümlü ziyaret ediyor.

"BU SÜRECİ DEVLET VE MİLLET EL ELE ANLAYIŞIYLA ATLATMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ayı aşkın sürenin geçtiğini belirterek, depremzedelere yönelik yardımların sürdüğünü söyledi. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelere 31 tır yardım malzemesi gönderildiğini dile getiren Kundakçı, köyleri ziyaret ettiklerinde tespit ettikleri ihtiyaçlardan birinin de sağlık hizmeti olduğunu belirtti.

Kundakçı, bu ihtiyacı karşılamak için bir çalışma başlattıklarını, bu doğrultuda tüm köy ve mezralardaki depremzedelere görevlendirilen doktor ve hemşirelerin mobil araçla hizmet verdiğinin altını çizdi.

Sağlık görevlilerinin görüştükleri depremzedeleri ön sağlık kontrolünden geçirdiğini, kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı ve engellilerin ilaçlarını temin edip, onlara ulaştırdığını, çocuk ve bebekleri sağlık kontrolünden geçirip aşı takiplerini yaptığını anlatan Kundakçı, "İhtiyaç duyulan her alanda ilgili bakanlıklar ya da genel müdürlükler desteklerini hiçbir zaman için esirgemiyor. Bu süreci bir ve beraber olarak devlet ve millet el ele anlayışıyla atlatmaya gayret gösteriyoruz, Allah'ın izniyle de atlatacağız." diye konuştu.

"ihtiyacı olan hastalara ulaşıyoruz"

Baskil Devlet Hastanesi Başhekimi İsa Altın ise hastanede günlük 90 civarında hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini, Malatya’dan gelen depremzedelerle bu sayının 3 katına çıktığını söyledi.

Köylerde barınan depremzedelere gezici sağlık hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Altın, şunları söyledi:

"Köylerde çok sayıda yaşlı hasta var. Özellikle yaşlı hastalarımız için gezici mobil ekipler oluşturduk. Bütün köyleri mobil tarama ekiplerimizle tarıyor, doktora ihtiyacı olan hastalara ulaşıyoruz. Tedavileri orada yapılabilecek durumdaysa orada yapıyor, hastane ihtiyacı olanları da buraya getiriyoruz. Bu zorlukları hep birlikte aşacağız."

BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR"

Yukarıkuluşağı köyünde barınan depremzedelerden Zeytin Bazna, depreme Malatya'daki evlerinde yakalandıklarını, korku ve panik halinde Baskil ilçesindeki yakınlarının yanına geldiklerini belirtti. Devletin felaketin ilk gününden itibaren kendilerine destek sunduğunu dile getiren Bazna, "Allah razı olsun doktoruna kadar geliyor, yardım ediyorlar. Hizmet çok büyük. Böyle bir devleti Allah başımızdan eksik etmesin. Çok yardım geldi. Bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

Ali Rıza Bazna ise depremin ardından güvenli gördükleri Baskil'e geldiklerini ifade ederek, depremin üzerinden bir ayı aşkın süre geçtiğini, gıda ve benzeri yardımların devam ettiğini aktardı. Sağlık ekiplerinin, yaşadıkları kırsala kadar ulaşarak kendilerine sağlık hizmeti sunduğunu anlatan Bazna, "Devletimiz her türlü yardımı yapıyor. Allah büyük bir afet verdi. Daha önce olduğu gibi devletimiz milletle omuz omuza yaraları sarmak için bütün imkanları kullanıyor." Şeklinde konuştu.

AA