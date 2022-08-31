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Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından piyasaya sahte içki sürmeye çalışan kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:02
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Kırşehir'de 24.5 litre sahte içki ele geçirildi

Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
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Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 kişinin sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. 

Harekete geçen ekipler, düzenlendikleri eş zamanlı operasyonla R.C., S.C. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, sahte alkol yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ile 24.5 litre çeşitli alkol ve 500 mililitre alkol yapımında kullanılan alkol aroması ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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