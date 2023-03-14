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Kış aylarında hastaların şifa kaynağı açıklandı

Aktar işletmecileri, vatandaşların soğuk havalardan korunması için çam kozalağı ürünlerini daha fazla tercih ettiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:31
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Kış aylarında hastaların şifa kaynağı açıklandı

Kış aylarında hastaların şifa kaynağı açıklandı
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İHA’nın haberine göre; Eskişehir’de soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ederken vatandaşlar soğuklardan korunma yöntemi olarak soluğu aktarlarda alıyor. Aktar sahipleri vatandaşların en fazla çam kozalağı ürünlerine rağbet gösterdiğini dile getirdi.

“VATANDAŞLAR BİTKİ ÇAYLARINA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR”

Eskişehir’de aktarlık yapan esnaflar, hastalık mevsimin devam ettiğini belirterek, “Vatandaşlar soğuklardan kendilerini korumak için en fazla ıhlamur, kış çayı, kurutulmuş portakal, kuşburnu, tarçın, toz havlıcan, taze zencefil, karanfil tarzı bitki çaylarını tercih ediyorlar. Kış döneminde olduğumuzdan dolayı hastalıklar var. Vatandaşlar bitkilerden ziyade çam kozalağı şurubu, çam kozalağı macunu, çam kozalağı özü çok satılıyor. Bitki çaylarının fiyatları ise yükseliyor. Her ay 10-15 lira üzerine ekleyerek fiyatlar değişiyor. Vatandaşlar bitki çaylarına yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

ŞİFA KAYNAĞI

Çam kozalağı şurubunun ve macununun, şiddetli öksürük, astım, grip gibi hastalıklar için şifa kaynağı olduğunu ifade ederek, “Çam kozalağı şurubu özellikle solunum yolu rahatsızlığı çeken vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Çam kozalağı macunu ve özü de adeta şifa kaynağı. Kış aylarında vatandaşlar hasta olmamak, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bunları tercih ediyor” dedi.

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