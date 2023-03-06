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Yeryüzü Doktorları depremzedelere şifa dağıtıyor

Yeryüzü Doktorları, depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çadır kentlerdeki depremzedelere sağlık hizmeti veriyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:04
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Yeryüzü Doktorları depremzedelere şifa veriyor

Yeryüzü Doktorları depremzedelere şifa dağıtıyor
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Depremlerin ardından Adıyamanspor Stadyumu ile Eğriçayır Parkı'nda oluşturulan çadır kentlerde depremzedelere sağlık hizmeti de sunuluyor. Dizayn edilen çadırlarda görev yapan 12 sağlık personeli 7/24 esasına göre görev yapıyor. Günlük ortalama 150 afetzedenin tedavi edildiği hastanelerde, özel olarak oluşturulan alanda ise depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor.

"DEPREMZEDELERİMİZE ŞİFA VE UMUT OLMAK İSTİYORUZ"

Ekibin Adıyaman koordinatörü Zeynep Tarhan, AA muhabirine, kentte depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgelerinde gönüllü aile hekimlerinin, hemşirelerin, eczacıların ve psikologların görev yaptığını belirten Tarhan, "Şu an birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Depremzede hastalarımız ilk önce aile hekimlerimizde muayene oluyor. Doktorlarımız hastaları muayene ediyor. Eczacılarımız da yazılan ilaçları veriyor. Günde yaklaşık 150 hastayı tedavi ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tarhan, iki psikoloğun da "çocuk dostu" olarak nitelendirdikleri alanda psikososyal destek çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

"Tüm ülke depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Biz de depremin ilk gününden bu yana sahadayız. İlk önce ne yapabiliriz diye araştırmalarımızı hemen yaptık. Daha sonra kurduğumuz çadır hastanelerimizde depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti vermeye başladık." diye konuşan Tarhan, Yeryüzü Doktorları ailesi olarak depremzedelere şifa ve umut olmak istediklerini açıkladı.

Klinik psikolog Ecenur Pekçetin de deprem bölgelerinde psikososyal destek çalışmaları yürüttüklerinin altını çizdi. Daha önce Hatay ve Kahramanmaraş'ta bulunduğunu anlatan Pekçetin, "Yeryüzü Doktorları olarak çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Günlük programlarımız, spor faaliyetlerimiz oluyor. Sanat atölyelerinde çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlıyoruz. Birlikte hikaye kitapları okuyoruz. Çocuklar genelde resimlerinde ev ve ailelerini çiziyorlar." diye konuştu.

AA

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