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Kış aylarının vazgeçilmezine yoğun talep

Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttuğu bildirildi. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur ve kış çayı yer aldığı ifade edildi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 13:25
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Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamura talep arttı

Kış aylarının vazgeçilmezine yoğun talep
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İHA’nın haberine göre; Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldiği ifade edildi.

En çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alırken, özel karışımlı ürünler de tercih edildi. 3 kuşaktır Elazığ’da aktarlık yapan Selçuk Aktaş, “Ihlamura talep ister istemez oluyor. Vatandaşlar hasta olduğu zaman mecburen gelip ıhlamur ve zencefil alıyorlar bunları karıştırarak bir çay yapıp kendilerini korumaya çalışıyorlar” söyledi.

Ihlamurun insanın hayatını kurtardığını belirten aktarcı Selçuk Aktaş, “Üşütmelerde, grip ve nezlede bağışıklık sisteminin çökmesinde vatandaşlarımız ıhlamuru kaynatıp kış çayı olarak kullanıyorlar. Bizler elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza hasta olmadan gelerek önlemini almalarını istiyoruz bizim amacımız budur. Ihlamura talep ister istemez oluyor. Vatandaşlar hasta olduğu zaman mecburen gelip ıhlamur ve zencefil alıyorlar bunları karıştırarak bir çay yapıp kendilerini korumaya çalışıyorlar. Ihlamurlar sadece çiçek dediğimiz çeşidi 500 lira bir de yapraklı ıhlamur var onların da kilosu 350 lira civarında. Kalite bakımından çiçek ıhlamur her zaman üstündür. İkisi arasında 150 lira fark var zaten. Vatandaşlarımız genelde çiçek ıhlamur alıyorlar. Yaprak ıhlamurda renk verme olayı olduğu için vatandaşlarımız da diğerini talep ediyor. Geçen sene kilosu 400 liraydı bu sene 500 lira oldu zaten bütün ot ve macun grubunda fiyat değişikliği oldu” ifadelerini kullandı.

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