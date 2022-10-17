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Kış mevsiminin şifa kaynağı. Fiyatı gram altınla yarışıyor

Havanın soğuması ile vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler, aktarlara gidiyor. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasındaki ıhlamurun fiyatı yükseldi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 05:04
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Kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden ıhlamurun fiyatı gram altınla yarışıyor

Kış mevsiminin şifa kaynağı. Fiyatı gram altınla yarışıyor
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Antalya'da kış ayının vazgeçilmezi ıhlamurun kilosu 1000 lira. Gram altın ile yarışan ıhlamurun fiyatının yüksekliği sebebiyle vatandaşlar 20 ya da 40 gramlık paketleri tercih ediyor. Kış aylarının gözde içeceği ıhlamurun kilosu 600 lirayı aştı. 1000 liradan satılan gram altın ile yarışan fiyatı görenler, kilo yerine gramla ıhlamur alıyor. 20 gramlık paketler, 20 liradan satışa sunuluyor.

Ihlamura alternatif olarak satılan ada çayı ile kekiğin 50 gramı 20 liraya, zencefilin 100 gramı 20 liraya, zerdeçalın 100 gramı 15 liradan alıcı buluyor.

İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN YÜKSELMESİ DE FİYATLARI ETKİLİYOR

İşçilik ile paketleme maliyeti nedeniyle ambalajlı ürünün kilogram fiyatının 1000 lirayı bulduğunu belirten aktar Orkun Yılmazörs, "Ihlamur genelde 20, 40 gramlık paket satılıyor. Pahalı bulanlar, 20 gramlık paketi alıyor ya da ada çayı, kekik tarzı bitki çayı içiyor. Bazıları zerdeçal, zencefil gibi köklerle karıştırıyor. İşçilik maliyeti de yüksek olduğu için ıhlamur eskisi kadar satılmıyor" dedi.

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