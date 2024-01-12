Kış hamileliği nasıl sağlıklı geçer?

Uzmanlar Alaç, gebelikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve viral enfeksiyonların daha ağır seyredebileceğini belirtti.

Sağlıklı bir kış hamileliği için şu önerilerde bulunuyor:

Enfeksiyonlardan Korunmak İçin

- Bulunduğunuz ortamı her gün en az 15-20 dakika havalandırın.

- Ellerinizi sık sık yıkayın.

- Pamuklu veya yünlü kıyafetler giyin.

- Kaygan zeminlerde dikkatli olun.

- Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun veya maske takın.

- Sigara içilen yerlerden kaçının.

Beslenmenize Dikkat Edin

- D vitamini ve omega-3 açısından zengin balık, yumurta, kırmızı et, semiz otu ve ceviz gibi gıdalar tüketin.

- C vitamini kaynağı turunçgiller, biber, brokoli, limon ve kivi gibi meyve ve sebzeleri öğünlerinize ekleyin.

Egzersiz Yapın

- Kas gücünüzü ve vücut direncinizi artırmak için yürüyüş, yüzme, yoga veya pilates gibi egzersizler yapın.

- Her gün en az 30 dakika yürüyün.

- Güneşli günlerde 20 dakika güneşlenerek D vitamini sentezinizi destekleyin.

Grip Aşısı Olun

- Grip aşısı, hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için hayati önem taşır.

- Grip aşısı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra güvenle yapılabilir.

- Enfeksiyonların yaygın olduğu eylül

-ekim aylarında grip aşısı olun.