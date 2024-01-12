Kış hamileliği nasıl sağlıklı geçer?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Kış hamileliği nasıl sağlıklı geçer?
Kış mevsiminde hamile olan kadınların enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olması gerektiği bildirildi. Peki, kış hamileliği nasıl sağlıklı geçer? İşte detaylar…

Uzmanlar Alaç, gebelikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve viral enfeksiyonların daha ağır seyredebileceğini belirtti.

Sağlıklı bir kış hamileliği için şu önerilerde bulunuyor:

Enfeksiyonlardan Korunmak İçin

- Bulunduğunuz ortamı her gün en az 15-20 dakika havalandırın.

- Ellerinizi sık sık yıkayın.

- Pamuklu veya yünlü kıyafetler giyin.

- Kaygan zeminlerde dikkatli olun.

- Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun veya maske takın.

- Sigara içilen yerlerden kaçının.

Beslenmenize Dikkat Edin

- D vitamini ve omega-3 açısından zengin balık, yumurta, kırmızı et, semiz otu ve ceviz gibi gıdalar tüketin.

- C vitamini kaynağı turunçgiller, biber, brokoli, limon ve kivi gibi meyve ve sebzeleri öğünlerinize ekleyin.

Egzersiz Yapın

- Kas gücünüzü ve vücut direncinizi artırmak için yürüyüş, yüzme, yoga veya pilates gibi egzersizler yapın.

- Her gün en az 30 dakika yürüyün.

- Güneşli günlerde 20 dakika güneşlenerek D vitamini sentezinizi destekleyin.

Grip Aşısı Olun

- Grip aşısı, hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için hayati önem taşır.

- Grip aşısı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra güvenle yapılabilir.

- Enfeksiyonların yaygın olduğu eylül

-ekim aylarında grip aşısı olun.

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