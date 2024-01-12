Kış hamileliği nasıl sağlıklı geçer?

Uzmanlar Alaç, gebelikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve viral enfeksiyonların daha ağır seyredebileceğini belirtti.
Sağlıklı bir kış hamileliği için şu önerilerde bulunuyor:
Enfeksiyonlardan Korunmak İçin
- Bulunduğunuz ortamı her gün en az 15-20 dakika havalandırın.
- Ellerinizi sık sık yıkayın.
- Pamuklu veya yünlü kıyafetler giyin.
- Kaygan zeminlerde dikkatli olun.
- Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun veya maske takın.
- Sigara içilen yerlerden kaçının.
Beslenmenize Dikkat Edin
- D vitamini ve omega-3 açısından zengin balık, yumurta, kırmızı et, semiz otu ve ceviz gibi gıdalar tüketin.
- C vitamini kaynağı turunçgiller, biber, brokoli, limon ve kivi gibi meyve ve sebzeleri öğünlerinize ekleyin.
Egzersiz Yapın
- Kas gücünüzü ve vücut direncinizi artırmak için yürüyüş, yüzme, yoga veya pilates gibi egzersizler yapın.
- Her gün en az 30 dakika yürüyün.
- Güneşli günlerde 20 dakika güneşlenerek D vitamini sentezinizi destekleyin.
Grip Aşısı Olun
- Grip aşısı, hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için hayati önem taşır.
- Grip aşısı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra güvenle yapılabilir.
- Enfeksiyonların yaygın olduğu eylül
-ekim aylarında grip aşısı olun.