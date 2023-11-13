Kış turizminde bungalov evlere rağbet artıyor

Bungalov evlere yönelik faaliyet gösteren turizm acentesi Tatilox.com Kurucu Ortağı Ahmet Çavğa, kış turizminde ve balayı çiftleri arasında bungalov evlere rağbetin arttığını vurguladı. Özellikle kış turizminde en çok tercih edilen konaklama yönteminin bungalov oteller olduğuna işaret eden Ahmet Çavğa, “Sıcak havuzlu bungalov evler, kış aylarında çok cazip bir tatil seçeneği. Ara tatillerde veya hafta sonlarında tatil yapmak veya dinlenmek isteyen çiftler ya da aileler, bungalovların sıcak ortamında rahat ve konforlu bir tatil imkanı buluyor.” sözlerini kaydetti.

“Bungalovlar balayı çiftleri için biçilmiş kaftan”

Enflasyonist ortamda artan fiyatlar sebebiyle en ekonomik balayı konseptleri arasında önemli bir yer tutan bungalovların Sakarya Sapanca, Mersin ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaştığına dikkat çeken Ahmet Çavğa, bu bölgelerin balayı çiftlerinin en çok tercih ettiği bölgeler arasında bulunduğunu söyledi. Çavğa, şöyle devam etti: “Yeni evlenen çiftler, düğün masraflarına ek olarak balayı masraflarını da üstlenmek zorunda kalıyor. Konaklama fiyatları enflasyona paralel olarak sürekli artıyor. Bu durum, en ekonomik balayı seçeneklerini gündeme getiriyor. Bungalov oteller, adeta balayı çiftleri için biçilmiş kaftan gibi işlev görüyor. Ekonomik balayı imkanı yanında konforlu ve ferah ev ortamı, sıcak havuz, otelleri aratmayan lüks gibi olanakları sebebiyle balayı çiftleri arasında bungalovlara rağbet her geçen yıl artıyor.”

“Kışın balayı için bungalov alternatifi ortaya çıktı”

Tatilox.com Kurucu Ortağı Ahmet Çavğa, kışın doğa otelleri arasında önemli bir yeri olan sıcak havuzlu bungalovların popüler balayı konsepti olduğunu belirterek, balayı bungalov fiyatlarının döneme göre değişebildiğini kaydetti. Çavğa, yazın balayı fiyatlarının dünya evine giren çiftleri zorladığına işaret ederek, şu bilgileri aktardı; “Yaz balayı ücretleri doğal olarak fahiş fiyatları oluyor. Düğün sezonu olması ve otellerin dolu olması da eklenince balayı çiftleri, arzuladıkları gibi balayı yapamıyor. Buna alternatif olarak kışın balayı için bungalov alternatifi ortaya çıktı. Bu sebeple birçok çift balayını kış aylarına erteliyor. Özellikle Sakarya ve Mersin bölgelerinde ekonomik balayı için bungalovlar çok rağbet görüyor”

“Kışın bungalov tatil seçenekleri için uçtan uca çözümler sunuyoruz”

Turizmi acentesi Tatilox.com’un balayı için bungalov seçeneklerini tek bir panelde listelediğini kaydeden Ahmet Çavğa, Tatilox.com’un Türkiye’deki bütün bungalov ekosistemini bir araya getirdiğine dikkat çekerek, şunları ifade etti: “Sektörün tüm paydaşlarıyla ortak bir platformda bungalov kiralama ve satış yapıyoruz. Paydaşlarımızın sorumluluğunu üstlenerek, balayı çiftleri ya da kışın bungalov tatil seçenekleri için uçtan uca çözümler sunuyoruz. Şirketimizin 10 yılık turizm ve konaklama deneyimini sektör paydaşları ile paylaşarak, saha ekibimizle güvenilir bungalov konaklama seçenekleri sunuyoruz. Kiralık bungalov evin memnuniyet derecesi, müşteri yorumları ve uygun fiyat garantisi gibi seçenekleri değerlendirerek, balayı çiftlerinin işini kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, sektörde güvenilirliği arttırıyor, kış turizmine katkı sağlıyoruz”