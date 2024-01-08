Kışın kalp krizi riski artıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, soğuk kış aylarında kalp hastalıklarının daha sık görüldüğünü ve kalp krizi riskinin yükseldiğini söyledi.

Uzm. Dr. Fatih Çam, soğuk havaların kalp üzerinde nasıl etkili olduğunu anlattı:

“İnsanlar vücut ısılarını sabit tutmak zorunda olan canlılardır. Bu yüzden havalar soğuduğunda vücut ısısını korumak için kan damarlarını daraltır. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına ve damarların daha fazla kasılmasına neden olur. Bu da soğuk havada daha kolay yorulma ve nefes darlığı yaşanmasına sebep olur. Ayrıca damarlar daraldığında kan akışı azalır ve kanın taşıdığı oksijen miktarı düşer. Bu da eller, ayaklar, burun ve dudak gibi vücudun uç kısımlarının morarmasına yol açar. Kalp yetersizliği, kalp ritmi bozukluğu veya koroner damar darlığı olan kişilerde soğuk havaya maruz kalmak kalp yetersizliğinin şiddetlenmesine, göğüs ağrısına veya kalp krizine neden olabilir. Özellikle soğuk veya buzlu suya girmek gibi ani soğukla temas etmek çok tehlikelidir. Bu durumda kalp ve damarlar çok hızlı bir şekilde tepki verir.”

KIŞ MEVSİMİNDE KALP KRİZİ RİSKİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzm. Dr. Fatih Çam, kışın kalp krizi riskinin yükselmesinin sebeplerini şöyle açıkladı:

“Damarların daralması, tansiyonun artması, kalbe gelen kan miktarının fazlalaşması ve kandaki oksijen miktarının düşmesidir. Amerika ve Kanada gibi ülkelerde kışın kar temizleme işi yaparken kalp krizi veya ani ölüm vakaları çok fazladır. Bu işi yapmak zorunda olan herkesin dikkatli olması gerekir. Koroner damar hastalığı olan kişilerde de soğuk rüzgara karşı yürümek veya soğuk havaya aniden çıkmak şiddetli göğüs ağrısına sebep olabilir. Kış ayları bağışıklık sistemini zayıflatan bir mevsimdir. Bu yüzden kalp hastaları her yıl grip, beş yılda bir de zatürre aşısı yaptırmalıdır. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar sağlıklı kişiler için hafif geçse de kalp hastaları için ölümcül olabilir. Bu nedenle aşılar asla ihmal edilmemelidir.”