Haftada bir kez tüketen sağlıkla doluyor. Kalp sağlığını koruyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlıklı bir yaşam insanların hayatında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Sağlıklı yaşam için uzmanların tavsiye ettiği gıdalar arasında çikolatanın yer alması dikkat çekti.

Çikolatanın haftada 1 kez olacak şekilde beslenme alışkanlıkları içerisinde tercih edilmesi kalp sağlığının korunması için oldukça önemli olduğu vurgulandı.

İŞTE ÇİKOLATANIN İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI….

-Bağışıklığı güçlendirir

-Kalp sağlığını korur

-Stresten uzaklaştırır

-Kilo vermeye yardımcıdır

-Odaklanmayı sağlar

-Kemik ve dişleri kuvvetlendirir

ÇİKOLOTA NASIL TÜKETİLMELİ?

Çikolatanın daha az şekerli ve mümkün oldukça yüksek bitter oranlı olanlarından tercih etmek ise çikolatanın faydalarından yararlanmak için gerekli olduğu bildirildi.

ÇİKOLATA NEDİR?

Çikolata, tropik kakao ağacının çekirdek denen tohumlarından yapılan yiyecektir. Çikolataya istendiğinde fıstık, fındık ve süt de katılır. Çikolata kalori değeri yüksek, enerji veren bir yiyecektir.