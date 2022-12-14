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Hayatını yine sağlıkçılar kurtardı. Sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi

Gaziantep'te bir hasta, bekletildiği gerekçesiyle çantasından çıkardığı taşlarla sağlık çalışanlarına saldırdı. Olaya hasta yakınları da müdahil oldu. Hasta yakınlarından biri sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi. Sağlık çalışanları saldırganı hayata döndürdü.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 02:34
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Sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi

Hayatını yine sağlıkçılar kurtardı. Sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde bir kadın hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine geldi.

Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Bozkurt yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi - 1

KALP KRİZİ GEÇİREN SALDIRGAN, ACİL MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Olay sırasında saldırganlardan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Saldırı girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi hastanenin doktorları yaptı. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi

SALDIRI ANI KAMERADA

3 sağlık ve 2 güvenlik görevlisinin dövülme anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğramaları ve bir kişinin çantasındaki taşı çıkarıp fırlatması yer aldı.

Sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi - 2

“BU SALDIRI BİZİ DERİNDEN YARALADI”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, yapılan saldırının tüm sağlık camiasına yapıldığını ve kendilerini derinden yaraladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde bir hasta ve yakınları sağlık personellerimize saldırı gerçekleştirdi. Kadın bir hasta dahiliye polikliniğinde ayaktan sağlık hizmetini alıyor. Doktorumuz kendisine bulantısı nedeniyle serum öneriyor. Acildeki gözlem odasına serum takılmak üzere gelen hasta diğer hemşirelerimizin bebek bir hastaya serum taktığı sırada, 'Benim serumun nerede kaldı?' diyor. Hemşire hanımımıza darp girişiminde bulunuyor. Yanındaki 15 yaşında bir çocuk da hemşirenin sırtına yumrukla vuruyor. Sonra 23-24 yaşlarındaki yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz, gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor. Dışardan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafatasında kırık mevcut şu anda. 2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor taş nedeniyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydan geliyor."

4 GÖZALTI

Olayın ardından hastanede beyaz kod verilirken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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