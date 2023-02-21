K���n neden kestane yenilmeli?

KI�IN NEDEN KESTANE YEN�LMEL�

Kaslar� kuvvetlendiren ve enerji veren i�eri�iyle yorgunluk ve halsizli�i engelliyor.

C, B1 ve B2 vitaminlerininden zengin kestane, h�cre yenilenmesine yard�mc� oluyor.

Kan dola��m�n�n d�zenlenmesinde etkili olan kestanenin, az miktarda t�ketilmesi �art�yla basur ve varis tedavisinde faydal� oldu�u s�yleniyor.

Demir, magnezyum, fosfor, �inko ve kalsiyum a��s�ndan g��l� de�erlere sahip kestane, i�erdi�i antioksidanlar ile v�cudun ar�nd�r�lmas�na yard�m ederek mideye ve karaci�ere iyi geliyor.

Sa�lam bir lif kayna�� oldu�undan tokluk hissi sa�l�yor ve organizman�n su dengesini sa�lamada etkin rol oynuyor.