Kışın peeling yapmak doğru mu?

Eğer siz dee sık sık peeling yapıyorsanız, özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında cildine nasıl ve hangi ürünleri kullanarak peeling yapmak gerektiğini bilmeniz gerekiyor. İşte ayrıntılar...

PEELİNG YAPMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Cildimizi ölü hücrelerden arındırmadığımızda bu kalıntılar artar ve solgun, ışıltısını kaybetmiş bir cilt görünümü ortaya çıkar. İşte bu görünüme engel olmak, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlamak için peeling yapmak önemlidir. Ancak tabii ki kullandığın peeling yönteminin de burada önemi büyük.

Kimyasal ya da fiziksel peeling ürünleriyle cildimize peeling yapabiliyor, hücre yenilenmesini sağlayabiliyoruz. Fakat cilt tipini, cildinin ihtiyacını mutlaka göz önünde bulundurmalısın. Kullandığın peeling çeşidine göre peeling sonrasında uygulayacağın bakımları da buna göre seçmelisin. Örneğin kimyasal peeling etkili ürünleri tercih edeceksen, sonrasında mutlaka düzenli olarak güneş koruyucu kullanmalısın.

KIŞIN PEELİNG YAPILIR MI?

Peki, kış aylarında peeling yapılır mı? Aslında hem fiziksel, hem de kimyasal peelingi tercih etmek için kış ayları uygun bir dönemdir. Ancak özellikle hassas ya da kuru ciltler kış aylarında soğuklardan dolayı daha fazla hassaslaştığı, kuruduğu için peeling sonrasında cildini nemlendirecek, koruma altına alacak ürünleri kullanmayı atlamamalısın. Özellikle hem sabah hem de akşam bakım rutininde cildini derinlemesine nemlendirmeli, cildinin beslenmesini sağlamalısın.

KİMYASAL PEELİNG

Son dönemde en çok dikkat çeken uygulamalardan olan kimyasal peeling, cildimizdeki hücrelerin yenilenmesini sağlayan peeling çeşididir. Fiziksel peelingten farklı olarak, cildimizin üst tabakasına etki eden içeriklere sahip ürünlerle cildimizin yenilenmesini, daha ışıltılı görünmesini sağlıyor. Tabii ki bunları da özel içeriklerle yapıyor. Salisilik asit, Retinol gibi cilde etki eden güçlü içeriklere sahip ürünlerle cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayabilirsin.