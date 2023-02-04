İş veya evlenecek doğru kişiyi bulamayanlar kısmetin kapalı olduğunu düşünerek çareyi kısmet açma dualarında bulmaktadır. Kısmet açma duası kişinin kapalı olduğuna inanılan kısmetini açmaktadır. Peki, Kısmet açma duası nedir? Kısmetin açılması için hangi duaları okumak gerekir?

KISMET AÇMA DUASI NEDİR?

Kısmeti açmak için okunması tavsiye edilen dua: ‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.’’

Anlamı: ‘’Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.’’

KISMETİN AÇILMASI İÇİN HANGİ DUALARI OKUMAK GEREKİR?

Kuran-ı Kerimin 48. suresi olan Fetih suresinin de sıkıntılardan kurtulmak ile duaların ve kısmetlerin kabulü için okunması tavsiye edilmektedir. Fetih suresinin ilk beş ayeti şu şekildedir:

‘’İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ’’

-Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike vema teahhara ve yütimme nımetehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma (2)

- Ve yensurakellahü nasran azıza (3)

- Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma (4)

- Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma (5)

Anlamı: ‘’Senin geçmiş ve gelecek tüm günahını Allah’ın affetmesi, sana nimetini tastamam vermesi, seni dosdoğru yol üzerinde yürütmesi ve Allah’ın sana güçlü bir biçimde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. (1,2 ve 3. ayetlerin meali)

İmanlarına iman katsınlar diye Müslümanların kalplerine huzur ile güven aşılayan da Allah'tır. Göklerin ve yerin bütün askerleri yalnız O’na aittir ve O Allah her şeyi bilir ve yerinde yapar. (4. ayet anlamı)

Böyle yapmıştır ki, mümin erkekleri ile mümin kadınları, orada sürekli kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. ‘’ (5. ayet anlamı)