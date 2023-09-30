Kitap fuarında toplanan kitaplar deprem bölgesine gönderilecek

Pendik Kitap Fuarı’nda kapsamında düzenlenen 'Askıda Kitap Kampanyası' projesinde toplanan kitaplar deprem bölgesine gönderilecek.

KAYNAK: İHA
Kitap fuarında toplanan kitaplar deprem bölgesine gönderilecek

Geleneksel olarak düzenlenen Pendik Kitap Fuarı bu yıl 8'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl düzenlenen fuarda, depremden etkilenen Hatay'daki okullara hediye edilmek üzere kitap bağışlarının yapılacağı 'Askıda Kitap Kampanyası' projesi de hayata geçirildi.

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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bu yılki askıda kitap kampanyasında toplamış olduğumuz kitapları deprem bölgesindeki öğrenci kardeşlerimize göndermiş olacağız" dedi.

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Geleneksel olarak düzenlenen Pendik Kitap Fuarı, 8'inci kez kitapseverlere kapılarını açtı. 29 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında, 120 yayınevinin katıldığı, 11 yazarın söyleşi ve imza programı düzenleyeceği fuar süresince, sosyal medyadan yapılan 'Okudukça Kazan' çekilişleri ile 250 kişiye hediye kitap çeki verilecek.

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Önceki Pendik Kitap Fuarlarında da yapılan 'Askıda Kitap' kampanyası bu kez deprem bölgesi Hatay için hayata geçirildi. Fuarda Hatay'daki öğrencilere hediye edilmek üzere ‘Askıda Kitap Kampanyası’ ile bağış kitap toplanıyor. Fuar çerçevesinde şiir akşamları etkinliği ile çeşitli dallarda çocuk atölye çalışmaları da yapılacak. Fuar süresince, her yaştan vatandaşın yanı sıra ilçedeki 50 okuldan 10 bine yakın öğrencinin kitaplarla buluşturulması öngörülüyor.

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8’inci Pendik Kitap Fuarı’nın açılışına Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Eski Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya katılım gösterdi. Başkan Ahmet Cin ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından stantları gezerek kitapları inceledi.

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Başkan Cin yaptığı açıklamada, “Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz kitap fuarımızı geleneksel hale getirdik. Bunun yanında birçok festivallerimizi de burada gerçekleştiriyoruz. 120 yayınevinin katıldığı bir fuar olacak. Özellikle okulların açılması ile beraber hepsini bir araya getirmek suretiyle öğrenci kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın kitapları görmeleri ve alacakları kitapları burada bulmaları konusunda bir faaliyet. İnşallah güzel bir fuar olacak. Buranın bir özelliği daha var. Askıda kitap kampanyamız var, her yıl düzenliyoruz. Bu yılki askıda kitap kampanyasında toplamış olduğumuz kitapları özellikle deprem bölgesindeki öğrenci kardeşlerimize buradan göndermiş olacağız” dedi.

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Fuara katılan üniversite öğrencisi Emirhan Gençay ise, “Genel itibariyle iyi bir fuar. Ben Pendikliyim zaten. Sekizinci kitap fuarı bu, ben sekizinci kere gelmişimdir. Hatta mümkünse her gün uğrarım” dedi. Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da, “Belediyemizin bu sosyal işlere ayırdığı emeği çok takdir ediyorum. İnşallah bu kitap fuarımız hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

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