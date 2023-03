Dostoyevski ve Türk düşmanlığı. Kitaplarını kimler neden sansürledi?

Türkiye’de Dostoyevski’yi bilmeyen biri var mıdır?

İlkokul öğrencisinden, eline kitap almamış bir kişiye kadar

herkesin bir kulak aşinalığı vardır bu isme.

Peki, Dostoyevski’nin büyük bir

Türk düşmanı olduğunu bilen var mıdır?

Varsa kaç kişidir?..

Dostoyevski Ruslar için sevilebilir;

kendisine hürmet olunabilir; fakat

Türkler için nefrete yakın bir hisle düşünülmelidir;

çünkü dehşetli bir Slâvcı, bir Türk düşmanıdır.

Evet Dostoyevski siyasete karıştığı dönemlerde

yazdığı makalelerinde ve kaleme aldığı kitaplarında

Türk düşmanlığını açıkça dile getirmiş ve

Türkler için akla hayale gelmeyen iftiralarda bulunmuştur.

Türk ve İslam karşıtlığı Dostoyevski’nin

Ölü Bir Evden Hatıralar romanında,

hayatının son yıllarında kaleme aldığı Karamazov Kardeşler ve

1873-1881 yılları arasındaki günlüklerinin toplandığı

Bir Yazarın Günlüğü adlı eserlerinde karımıza çıkar.

Dostoyevski, otobiyografik bir özellik taşıyan

Ölü Bir Evden Hatıralar’da (1862) Sibirya’daki hapishanede karşılaştığı bir

Tatar Türk’ünden bahseder.

Gazin adındaki bu Tatar, romanda korkunç bir bebek katili olarak tanıtılır.

Zevk için çocukları öldüren Gazin,

cezaevinin en güçlü mahkûmu olmasının yanı sıra

herkesin kendisinden çekindiği iğrenç ve tiksindirici bir adamdır.

"Ayrıca, onun bir zamanlar sırf eğlence olsun diye,

küçük çocukları kesmekten hoşlandığını da söylüyorlardı:

Küçük çocuğu uygun bir yere götürüyormuş, önce korkutuyormuş çocukcağızı,

işkence ediyormuş, zavallı yavrucağız korkutmanın,

dehşete düşürmenin yeterince tadını çıkardıktan sonra yavaş yavaş,

hiç acele etmeden, büyük haz duyarak kesiyormuş onu."

(Dostoyevski, Ölü Bir Evden Hatıralar, (çev: Ergin Altay), İletişim Yay., 2. Baskı)

Karamazov Kardeşler’in "Baş Kaldırma" bölümünde (5. Kitap 4. Bölüm)

İvan Fydoroviç Moskova’da bir Bulgar’dan

Türkler hakkında duyduklarını anlatır.

"Bulgaristan’da Slavların başkaldıracağından korkan Türkler

her tarafı yakıp yıkar ve kadınların zorla ırzına geçerler.

Çocukları öldürür, suçluları kulaklarından tahta perdelere çivileyip

sabaha kadar öyle bırakır ve sabah da asarlar.

Hamile kadınların karınlarına hançerle vurarak

anne karnındaki çocukları öldürürler,

memedeki çocukları annelerinin gözünün önünde

havaya atıp alttan süngülerler,

çocukları biraz eğlendirip güldürürler ve

çocuğun en sevinçli olduğu anda tabancayla öldürürler."

Türk düşmanlığı Dostoyevski, en büyük ve

en önemli eseri gösterilen

Karamazov Kardeşler’in her satırına işlenmiştir.

Bir Yazarın Günlüğü’nde, Dostoyevski’nin aşırı derecede

Türk ve İslam düşmanı olduğu ve Rus halkını

Türkler aleyhine kışkırttığı görülür.

Dostoyevski, Türkleri sevip onlara hak veren ve

olaylara daha rasyonel ve hümanist bakan

Rus aydınlarını da amansızca eleştirir.

Tolstoy ve Levin’in yanı sıra siyasal Panslavizmin ideologlarından biri olan

Nikolay Yakovlevich Danilevsky de bu eleştirilerden

nasibini alan isimler arasında yer alır.

Dostoyevski, İstanbul’un yönetiminin mutlaka

Rusya’ya ait olması gerektiğini savunur ve şu satırları kaleme alır:

"İstanbul bizim olmalıdır,

evet İstanbul Ruslar tarafından fethedilecektir,

Türklerden bize sonsuza dek geçecektir.

Kısacası, sadece bize ait olmalıdır,

sahip olduktan sonra biz bu kente

Slavları ve sonra kimi istiyorsak onları sokacağız.

İstanbul’a, Boğazlara ve körfezlere sadece Rusya sahip olacaktır.

İstanbul’da bir ordu ve filo bulundurulacak,

kaleler, tabyalar inşa edilecektir…"

Bu satırları yazan Dostoyevski, Türklerin

İstanbul ve Anadolu’dan çıkarılıp

Asya steplerine sürülmesini,

halifeliğin kaba kuvvetle ve siyasal olarak değil de

akıllıca hareket edilerek ortadan kaldırılmasını,

Ortodoks Hıristiyan inancının İstanbul’da yayılmasını,

İstanbul’u ele geçirdikten sonra

Türklerin ve Müslümanların silah taşımasının yasaklanmasını ve

Ayasofya’nın patrik tarafından kutsanıp

kiliseye çevrilmesini teklif eder.

Dostoyevski, Bir Yazarın Günlüğü’nde;

Türkleri fanatik, barbar, zalim ve gaddar olarak görürken

İslamiyet’i vahşet dini,

Osmanlı Devleti’ni de “hasta adam” olarak niteler.

Türklerin Slav halklara çeşitli işkenceler yaptıklarını,

esirlerin kulaklarını ve

çeşitli organlarını kestiklerini,

kadınların ırzına geçtiklerini ve

hançerle delik deşik ettiklerini,

erkeklerin derilerini yüzdüklerini,

küçük çocukların bir kısmını bacaklarından ikiye ayırdıklarını,

bir kısmını da süngülediklerini,

gözlerini oyup kazığa oturttuklarını ve

annelerinin gözleri önünde çocukların hatta

kundaktaki bebeklerin parmaklarını keserek

acı çektirerek öldürdüklerini söyler.

Rusların ise Avrupa halklarından bile daha medeni olduklarını,

Türkleri yendikleri zaman onlara

aynı şekilde karşılık vermediklerini,

hatta Rus askerlerin tayınlarını

Türk esirlerle paylaştıklarını savunur.

Dostoyevski yine bir başka makalesinde

Türkler hakkında bütün kinlerini, iftiralarla döküyor:

"Bu yalancı, rezil millet irtikap ettiği canavarlıkları inkâr ediyor.

Padişahın vükelâsı askerlerinin esir ve

yaralılara işkence etmediklerini iddia ediyor.

Çünkü Kur’an bu gibi hareketi men’ edermiş.

Ve biz hâlâ bu müfteriz hayvanlara insanca muamele ediyoruz.

Artık zavallı çocukların gözlerini oymalarına

devam etmelerini bırakmamalı.

Denâetlerine tekrar başlayabilmek arzusunu

onlardan tamamiyle ref’ etmeli,

Türklerle bir an evvel işi bitirmelidir."

Stefan Zweig, Dostoyevski’nin bir Orta Çağ rahibi kadar bağnaz ve

dünyayı Rus emperyalizminin boyunduruğu altına sokacak kadar

Panslavist bir milliyetçi olduğunu söyler.

Eserlerinde Türkler hakkında gerçekdışı ve

abartılı birçok ey söylemesine rağmen Dostoyevski,

Türk edebiyatında her zaman dünya edebiyatının

önemli bir yazarı olarak görülmüş ve takdir edilmiştir.

Batıda özellikle Avrupa’da Dostoyevski aleyhinde

yazılan yazıların onda biri,

Türk edebiyatında yoktur.

İngiliz, Fransız ve Alman akademisyen ve yazarlar

Dostoyevski’nin politik ve dinî fikirlerini yazarın

ölümünün hemen ardından çok şiddetli bir şekilde eletirmişlerdir.

Fakat Türk edebiyatında ve basınında onun hakkında

olumsuz neredeyse ciddi hiçbir yazı çıkmamıştır.

Kemal Tahir,

Cemil Meriç,

Nuri Pakdil,

Ahmet Hamdi Tanpınar,

Oğuz Atay,

Orhan Pamuk gibi Türk Edebiyatı’nın önemli isimleri

Dostoyevski ve romanlarına hayranlıkta yarış halindedir.

Üstelik bazı kitapları, Türkçede sansürlenmiş biçimde yayınlanıyor.

Piyasada satılan Karamazov Kardeşler'in 12 ayrı yayınevinden çıkmış

12 ayrı çevirisi mevcut ve bunlardan 10’unda Dostoyevski’nin

kahramanlarından birine söylettiği,

Türkler’le ilgili bazı skandal cümleler ise sansürlenmiş.

Yani Türk okuru bu önemli romanı yıllardır sansürlenmiş halde okuyor.

Kimi Türkler kelimesini tamamen çıkarmış.

Kimi Türkler yerine “bu adamlar” demeyi uygun bulmuş.

Kimi Türk ve “öldürme” noktasında bir problem görmemiş,

ama “tecavüz” cümlelerini çıkarmış.

Kimileri ise toptan çözümü tercih etmiş ve

toplu imha yaparak yukarıdaki paragrafı tamamen sansürlemiş.

İletişim, Can, Sosyal, Cem, Morpa,

MEB, Oda, Timaş, Antik, İskele, Engin adlı yayınevlerinden çıkan

Karamazov Kardeşler’de,

ilgili bölüm tahrifata uğramış.

Sadece Öteki ve Alfa Yayınları,

bu bölüme sansür uygulamamış.

Muhtemel ihtimal, amaç sadece para kazanmak

satışların düşmesini engellemek

ya da "Başımıza bir iş gelir" gayesi ile

bir otosansür söz konusu kitaplarda.

Türk’e bu kadar düşman bir yazarın eserleri

Türkiye’de başköşeye oturtulmuş yıllarca

ve öyle de olacak gibi!..

Türk halkı bilinçten, bilgiden uzak yaşamaya devam ediyor.

Halbuki, Cumhuriyetin kurtarıcısı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk,

Millî Eğitimin hedeflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine

1 Mart 1922'de şöyle izah etmişti:

"Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize,

görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun her şeyden evvel

Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, an'anât-ı milliyesine düşman olan

bütün anâsırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."

Atatürk, "Eğitim işlerinde mutlaka başarıya ulaşmak" lüzumuna işaret ederek,

"Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur" demişti...

Kurtuluş hiçbir siyasi harekette değildir,

Kurtuluş her zaman Türklüktedir...

