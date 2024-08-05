iPhone 16 lansman tarihi sızdırıldı. Erken geliyor

iPhone 16 serisi hakkında merak edilen tüm bilgiler pilinden kapasitesine kadar tasarımından renklerine kadar her şey belli oldu. Bir tek geriye iPhone 16'nın geliş tarihi kaldı. iPhone modellerini geleneksel olarak hep Eylül ayında tanıtılsa da bu yıl iPhone 16'nın daha erken geleceği belirtiliyor.

CNMO Technology News’in haberine göre iPhone 16 serisinin lansman tarihi 10 Eylül 2024 olacak. Bu tarih, Apple’ın genellikle iPhone duyurularını Salı günleri yapma alışkanlığını da destekliyor. Geçen yılki tanıtım da 12 Eylül'de yapılmıştı.

iPhone 16 serisi, AI özelliklerine verdiği önemle son yılların en heyecan verici Apple lansmanlarından olmasına kesin gözü ile bakılıyor.

EN GÜÇLÜ BATARYA İLE GELİYOR

iPhone 16 Pro, şimdiye dek üretilmiş en büyük bataryalı iPhone olacak. iPhone 16 Pro ile batarya kapasitesi büyük bir adım atılarak taliplilerine daha uzun pil ömrü sunacak.

iPhone 16 serisinin donanım bakımından da önemli yenilikler getirmesi bekleniyor. Daha büyük 6.3 inç ve 6.9 inç Pro modeller, yeniden tasarlanmış standart modeller, fotoğraf çekimleri için yeni bir düğme ve tüm seride daha hızlı 3nm çipler yer alacak.

Pro modeller, geçen yılki Pro modellerde bulunan Tetraprism 5x optik zoom lensini alacak ve yeni 48MP ultra geniş kamerayla birlikte gelecek. iPhone 16 Plus dışında tüm modellerin pil kapasitelerinde artış olacak ve serinin daha hızlı kablolu ve kablosuz şarj hızları ile desteklenmesi bekleniyor.

Diğer yandan iPhone 16 serisinin Apple Intelligence adını verdiği AI özelliklerine sahip olacağı ve bu özelliklerin telefon üzerinde çalışacağı söyleniyor. Bu da iPhone 16’nın 2024'ün en iyi telefonlarının başına oturmasına sağlayacak.