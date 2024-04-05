Kıyametin habercisi dev hayvan yine ortaya çıktı. 7.4'lük depremden önce oltaya takılmıştı

Kaynak: Mynet
Kıyametin habercisi dev hayvan yine ortaya çıktı. 7.4'lük depremden önce oltaya takılmıştı
Tayvan’da yaşanan 7.4 şiddetindeki depremden ve Japonya'da 2011 yılındaki 9.0 büyüklüğündeki Fukushima depreminden önce ortaya çıkan ve öldürülen kıyamet balığı yine yakalandı. Yakalanan kıyamet balığının öldürülmesi büyük deprem olacak söylentisine neden oldu.

Japonya'da 2011 yılındaki 9.0 büyüklüğündeki Fukushima depreminden ve Tayvan'da kısa süre önce meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremden önce yakalanan kıyamet balığı bu kez Filipinlerde yakalanarak öldürüldü.

Öldürülen kıyamet balığının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla halk arasında deprem olacak söylentisinin çıkmasına neden oldu.

Bu söylentinin yayılmasında daha önce batıl inançları olmadığını belirten Tayvanlı balıkçı Brenjeng Caayon, bu olay sonrasında balığın kıyamet habercisi olduğuna inandığını söyledi.

Japon efsanelerine göre, bu balığın kıyıya vurması depremin yaklaştığının bir işareti olarak kabul edilir.

İsmini vermeyen bir kişi ise "Bu olaylar, doğal afetlerin önceden hissedildiği ve bazı hayvanların bu olayları tahmin ettiği inancını desteklemektedir. Kıyamet balığı da bu ilginç fenomenin bir örneğidir" dedi.

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