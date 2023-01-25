Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 Daimi İşçi alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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