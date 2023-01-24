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Kıyı Emniyeti 16 personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 16 deniz trafik operatörü alınacak.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:51
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 16 deniz trafik operatörü alınacak

Kıyı Emniyeti 16 personel alacak
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 16 daimi işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. İlanda son başvuru tarihi 30 Ocak olarak belirtildi.

İşçiler, deniz trafik operatörü olarak görev alacak.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben İŞKUR tarafından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.

Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sayfasının "Haberler ve Duyurular" (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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