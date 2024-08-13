Kıyıdan birkaç metre uzaklıkta köpekbalığı görüldü. Herkes olduğu yerde dondu kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesindeki Cape May Point plajında, çocukların yüzdüğü sırada köpek balığı görüldü.

Ebeveynler, köpek balığını fark ettiklerinde panik içinde çocuklarını güvenli bir yere götürmek için çığlıklar atarak uzaklaşmaya çalıştılar.

Philadelphia Inquirer'a göre, köpek balığı kıyıdan sadece beş metre uzaklıkta ve diz boyunu aşmayan bir suda bulunmuştu.

Olayın ardından, köpek balığının derin sulara doğru hareket etmesini sağlamak amacıyla yaklaşık bir saat boyunca deniz yüzücülere kapatıldı.