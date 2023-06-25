Kıyma çektirme fiyatına yüzde 100 zam

Bayramda kıyma çektirmek isteyen vatandaşlara kötü haber. Geçen yıl kilosuna ödediği kıyma çektirme bedeli olarak 5 TL öderken bu yıl 10 TL ödeyecekler.

Kıyma çektirme fiyatına yüzde 100 zam

Edirne’de kıyma çektirme fiyatlarına zam geldi.

Geçen sene Edirne'de bir kilo kurbanlık etini kıyma yaptırmak için kasaba 5 lira ödeyen vatandaşlar, bu Kurban Bayramı’nda 10 TL ödeneceği duyuruldu.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü kasaplarda yoğunluk beklenirken kurban etlerini kıyma yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu yıl kilo başına 10 TL ödemek zorunda kalacak.

‘İKİNCİ GÜNÜNDEN İTİBAREN YOĞUNLUK BAŞLAR’

Edirneli kasap Hasan Kalabalık şunları söyledi:

“Geçen sene kıyma çektirmenin kilosu 5 liraydı, bu sene 10 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluk başlar, bayramın sonuna kadar devam ediyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sırayla gelenlerin kıymalarını akşama kadar poşetleyip hazırlayacağız. Tertemiz bir şekilde geri vereceğiz.

Kurban Bayramı'nın birinci günü et kesildikten sonra etler biraz havalandırılıp dolaba koyulur, bir gün dinlendirilir. Dinlendirildikten sonra da ikinci günü bütün bir şekilde getirilir; temizleriz, hazırlarız, kuşbaşısını yaparız.”

(Kaynak: ANKA)

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