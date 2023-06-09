Kız arkadaşını eve kabul etmeyen annesini darp ederek hastanelik etti

Konya'da eve davet ettiği kız arkadaşını kabul etmediği için oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu.

Kız arkadaşını eve kabul etmeyen annesini darp ederek hastanelik etti

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 32 yaşındaki M.S., beraber yaşadığı annesi 75 yaşındaki Y.S. ile kız arkadaşını eve almadığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.S., annesini darp etti.

Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaşlı kadını darp edilmiş halde buldu.

Sağlık ekipleri, darp edilerek yaralanan Y.S.'ye ilk müdahalesini yaparken, yaşlı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annesini darp eden M.S.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldüğü öğrenildi. (İHA)

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