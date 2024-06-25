Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Elazığ'da bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat'ı silahla vurarak öldürdü. Şahıs olay sonrası intihar etti.

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki F.B. ve 26 yaşındaki kız arkadaşı Selen Akpolat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.B., silahla Akpolat'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

72327jpg-yi7jqrk8q0gns2tzor6ryg.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu Akpolat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

250jpg-rns-mlwpvkukbpios3mqkw.jpg

Akpolat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

703jpg-r75j5gi1gegsuhwr3yf-sg.jpg

F.B. ise olay yerinden kaçtıktan sonra Nailbey Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

İlgili Haberler
Diyarbakır’da kaza: 5 yaralı
Diyarbakır’da kaza: 5 yaralı
Son Haberler
Elazığ’da korkunç kaza Yerel Haberler
Elazığ’da korkunç kaza
Arda Güler veda etti Spor
Arda Güler veda etti
Otobüsün geçmesini engelleyen otomobili kaldırdılar Yaşam
Otobüsün geçmesini engelleyen otomobili kaldırdılar
Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı Gündem
Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı
Mardin'de orman yangını söndürüldü Yerel Haberler
Mardin'de orman yangını söndürüldü
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar Gündem
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı Gündem
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı