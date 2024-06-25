Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki F.B. ve 26 yaşındaki kız arkadaşı Selen Akpolat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.B., silahla Akpolat'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu Akpolat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Akpolat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

F.B. ise olay yerinden kaçtıktan sonra Nailbey Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.