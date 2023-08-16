Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı

Diyarbakır’da kız arkadaşıyla çay bahçesinde oturan bir kişi, motosikletli bir şüpheli tarafından silahla vuruldu.

KAYNAK: DHA
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı

DHA'nın haberine göre; bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın peşine düştü.

Kız Arkadaşıyla Sohbet Ederken Vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Mardin Kapı mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi, kız arkadaşıyla çay bahçesinde sohbet ediyordu. Bu sırada yanlarına gelen motosikletli bir şüpheli ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, silahını çekerek ateş etti. Kurşunun bacağına isabet ettiği kişi yere yığıldı.

Polis Saldırganı Arıyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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