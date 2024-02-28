‘Kız çocuklarına destek verilmeli. Aycan Yanaç

Aycan Yanaç, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Karagümrük Kadın Futbol takımında oynayan milli futbolcu, "Kadın futbola daha çok destek verilmesi gerekiyor. Maddi yönden de destek lazım. Yurt dışına göre yeni olduğumuz için gerideyiz. Yurt dışında tribünler doluyor. Burada stadı dolduramıyoruz. Son zamanlarda büyük takımların kadın futbol takımı açıldığı için büyümeye başladık. Bazı anne-babalar, 'Kadından futbolcu mu olur?' diyorlar. Bunları kenara bırakmak gerekiyor. Kız çocuklarına destek vermemiz lazım" dedi.