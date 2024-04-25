Kız isteme törenlerinde tepki toplayan pul biberli kahve

Geleneksel Türk düğünlerinde önemli bir adım olan kız isteme törenlerinde damat kahvesi geleneği, son zamanlarda farklı bir boyut kazandı. Adet olan tuzlu kahve uygulamasının yerini ilginç kahve çeşitleri almaya başladı. Sosyal medyada başlayan ve hızla yayılan bu trend son olarak Türk kahvesine bir kaşık dolusu pul biber dökülmesiyle gündeme geldi.

Kız isteme törenlerinde damat adayına sunulan kahvenin içine tuz, karabiber, limon gibi farklı malzemelerin katılması, hem gelin adayı hem de davetliler arasında şaşkınlık yarattı. Ancak bu yeni trend, bazı kesimler tarafından eleştirilere de yol açtı. Geleneksel damat kahvesinin yerini alması beklenen bu ilginç kahve uygulamaları, kültürel değerlerin değişimine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.