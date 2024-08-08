Kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçakladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında bıçaklı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. (49) kız kardeşini tehdit eden akrabası Ramazan U. (42) ile görüşmek için bir araya gelirken, taraflar arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan Ramazan U. yanında bulundurduğu bıçak ile Yusuf K.'yi kolundan bıçakladı. Şüpheli olay yerinde beklerken, yerde kanlar içerisinde kalan Yusuf K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Yaralı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, şüpheli Ramazan U., olay yerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralı Yusuf K.'nin hayati tehlikesinin bulunmuyor.