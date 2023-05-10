Kız Kulesi'ne pavyonvari ışıklandırma yaptılar. Gökkuşağı renkleri LGBT gibi olunca

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca adrese teslim ihaleyle yaptırılan “Kız Kulesi Adası Kıyı Koruma ve Zemin İyileştirme İnşaatı”nın gece çekilen fotoğrafı akıllara bir çok soruyu getirdi. Çünkü, Kız Kulesi Gökkuşağı renklerine büründürülmüştü. İşte bu durum, kameraman Göçhan Yıldırım'ın gözünden kaçmadı.Fotoğrafını çekti, sosyal medyadan paylaşımını yaptı. İşte o paylaşım:

''Renkli olsun ama GÖKKUŞAĞI renkleri olmasın. Malum LGBT falan...'' deyip yapmaya kalkarsan işte ortaya böyle 3. sınıf pavyona benzer abuk bir şey çıkar."