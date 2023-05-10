Kız Kulesi'ni Kız Kalesine çeviren şirkete bir kıyak daha. Denizde karada aynı şirkete ihale

Kız Kulesi’ndeki restorasyondan sonra kıyı koruma ve zemin iyileştirme çalışmaları için ihale yapıldı. Föy İnşaat’a 188 milyon 245 bin TL karşılığında verilen ihalede, kırım oranının yalnızca yüzde 1’de kaldığı ortaya çıktı.

Kız Kulesi'ni Kız Kalesine çeviren şirkete bir kıyak daha. Denizde karada aynı şirkete ihale

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca gerçekleştirilen, “Kız Kulesi Adası Kıyı Koruma ve Zemin İyileştirme İnşaatı” ihalesi sonuçlandı. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun yalnızca doğal afet, salgın ve öngörülemeyen durumlarda kullanılmasına hükmettiği ancak AKP döneminde, “adrese teslim” amacıyla kullanılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildi. İhalede kamu lehine indirim oranının yalnızca yüzde 1’de kalması, rekabet ortamının sağlanamadığını ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 21 Şubat’ta onay verdiği ihalede teklifler, 1 Mart tarihinde alındı. Üç firmadan teklif alınan ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihalede yaklaşık maliyet 188 milyon 245 bin 491 TL olarak belirlendi.

İMZALAR ATILDI

Teklifler üzerinde değerlendirme yapan ihale komisyonu, nihai kararını verdi. Buna göre, Kız Kulesi’nin kıyı koruma ve zemin iyileştirme işlerine yönelik ihale, “en avantajlı teklifin” sahibi Föy İnşaat Taahhüt ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne verildi. Şirket ile bakanlık arasında 16 Mart’ta 185 milyon 998 bin 749 TL’lik sözleşme imzalandı. İhaledeki kırım oranının yalnızca yüzde 1,19’da kalması dikkati çekti.

İhaleyi kazanan Föy İnşaat’ın çalışmalara 20 Mart’ta başladığı bildirildi. Kıyı koruma ve zemin iyileştirmeye yönelik çalışmaların 119 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. Yüklenici firmanın, ihale sözleşmesi gereği inşaat işini, 17 Temmuz’a kadar bitirmesi gerektiği kaydedildi. 2021 yılında tepkilere yol açan restorasyon için kapatılan kulenin 11 Mayıs'ta ise ziyaretçilere açılacağı öğrenildi.

MİLLET BAHÇESİ DE YAPMIŞTI

Föy İnşaat, Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılan Bitlis’in Ahlat ilçesine de milyonlarca lira maliyetli millet bahçesi inşa etti. İhalesi TOKİ tarafından düzenlenen millet bahçesi için Kasım 2020’de Föy İnşaat ile 42 milyon 995 TL’lik anlaşma sağlandı.

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