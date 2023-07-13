Kızamık nedir? Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavi yöntemleri nelerdir?

Son günlerde salgın haline gelen ve insanların korkulu rüyası olan kızamıkla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, kızamık nedir? Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Kızamık nedir? Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kızamıkla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan kızamıkla ilgili detaylar…

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık; ateş, halsizlik, bitkinlik, öksürük, soğuk algınlığı bulguları ve konjuktivit ile seyreden oldukça bulaşıcı olan viral bir enfeksiyondur.

Kızamık virüsü, solunum yolu ile insandan insana bulaşır ve son derece bulaştırıcıdır.

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yüksek ateş

-Halsizlik

-Göz yaşarması

-Kuru öksürük

-Boğaz ağrısı

-Yorgunluk

-Işığa duyarlı, şişmiş, ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit)

-Ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler (koplik lekeleri)

-Vücutta döküntü

KIZAMIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hastanın 10 gün süreyle izole edilmesi uygundur.

Ateş düşünceye kadar yatak istirahati gerekir.

Şikayetlere yönelik tedavi uygulanır. Ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve öksürük şurupları kullanılabilir.

Bakterilere bağlı komplikasyon gelişmediği sürece antibiyotik tedavisi verilmemelidir.

Kızamıklı bir çocukla temas eden kişilere (örn; aile üyelerine) gamma globülin yapılarak hastalık önlenebilir veya hastalığın seyri hafifletilebilir.

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Kuşadası'nda salyangoz pişiren lokanta. Ayhan Sicimoğlu adres verip hapur hupur yedi Güncel
Kuşadası'nda salyangoz pişiren lokanta. Ayhan Sicimoğlu adres verip hapur hupur yedi
Türkiye İtalya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu Spor
Türkiye İtalya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Ülkeyi ayağa kaldıran 'taciz' kararı: 10 saniye dolmamışsa... Dünya
Ülkeyi ayağa kaldıran 'taciz' kararı: 10 saniye dolmamışsa...
Dünyaca ünlü aktör Ed Westwick Bodrum'da Magazin
Dünyaca ünlü aktör Ed Westwick Bodrum'da
Galatasaray yöneticisi Divan Kurulu'nda "Kanunsuz işler yaptık" dedi. GS TV canlı yayını kesti Spor
Galatasaray yöneticisi Divan Kurulu'nda "Kanunsuz işler yaptık" dedi. GS TV canlı yayını kesti
LeBron James'in kararı belli oldu Spor
LeBron James'in kararı belli oldu