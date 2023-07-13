Kızamık nedir? Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kızamıkla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan kızamıkla ilgili detaylar…

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık; ateş, halsizlik, bitkinlik, öksürük, soğuk algınlığı bulguları ve konjuktivit ile seyreden oldukça bulaşıcı olan viral bir enfeksiyondur.

Kızamık virüsü, solunum yolu ile insandan insana bulaşır ve son derece bulaştırıcıdır.

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yüksek ateş

-Halsizlik

-Göz yaşarması

-Kuru öksürük

-Boğaz ağrısı

-Yorgunluk

-Işığa duyarlı, şişmiş, ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit)

-Ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler (koplik lekeleri)

-Vücutta döküntü

KIZAMIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hastanın 10 gün süreyle izole edilmesi uygundur.

Ateş düşünceye kadar yatak istirahati gerekir.

Şikayetlere yönelik tedavi uygulanır. Ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve öksürük şurupları kullanılabilir.

Bakterilere bağlı komplikasyon gelişmediği sürece antibiyotik tedavisi verilmemelidir.

Kızamıklı bir çocukla temas eden kişilere (örn; aile üyelerine) gamma globülin yapılarak hastalık önlenebilir veya hastalığın seyri hafifletilebilir.