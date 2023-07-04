Kızgın vatandaş açtı ağzını yumdu gözünü ‘Müslümanın hırsızındansa Yahudi’nin ahlaklısı evladır’

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, ayrımcılığı anlattı.

Kızgın vatandaş açtı ağzını yumdu gözünü ‘Müslümanın hırsızındansa Yahudi’nin ahlaklısı evladır’

Yapılan yol ve köprülerin pahalı olduğunu anlatan vatandaş ayrımcılık yapıldığını vurgulayarak “Sen Müslümansın, sen Laz’sın, sen Kürt’sün sen Çerkez’sin, sen Dadaş açsın sen şöylesin sen böylesin. Biz bir olacağız ki toplum bir olsun. Ama bana oy verirsen bendensin bana oy vermezsen vatan hainisin diye bir şey yok.” dedi

Vatandaş, “Müslümanın hırsızındansa Yahudi’nin ahlaklısı evladır.” diyerek devlet adamlarının dürüst olması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşın sözleri şöyle:

“Bana kimsenin Müslümanlığı değil, devlet adamlığı önemli.

Demin diyor ki “yol yaptı.”

Geçtiğin hangi yoldan parasız geçiyorsun?

Bugün Osmangazi köprüsünden hadi git bakalım.

Osmangazi Köprüsü kaç para 260 küsur lira değil mi? Osmangazi köprüsünden geçtikten hemen sonra tekrar bir tane paralı yola atıyor. Bu yanlışları da söyleyelim, bunları da söyleyelim ki çoluk çocuğumuza faydası olsun.

Yani bu vatan bizim.

Sen Müslümansın, sen Laz’sın, sen Kürt’sün sen Çerkez’sin, sen Dadaş açsın sen şöylesin sen böylesin. Biz bir olacağız ki toplum bir olsun.

Ama bana oy verirsen bendensin bana oy vermezsen vatan hainisin diye bir şey yok.”

Röportaj sırasında arka tarafta duran gençlerin “Bozkurt” işareti yapması ise gözlerden kaçmadı.

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