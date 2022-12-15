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Kızı Zeynep'i boğarak öldüren anneye çifte indirimle 18 yıl hapis

İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayşe Vural'a (59) 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz baba Saffet Vural (70) ve oğlu Ömer Vural'ın (25) beraatine hükmedildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:59
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Kızı Zeynep'i boğarak öldüren anneye çifte indirimle 18 yıl hapis

Kızı Zeynep'i boğarak öldüren anneye çifte indirimle 18 yıl hapis
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Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Hareket geçen ekipler, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine gitti. Ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. İncelemede Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural da tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede savcı, eylemin Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. 3 sanık hakkında 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

BABA VE KARDEŞ BERAAT ETTİ

Tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar Saffet Vural ile oğlu Ömer Vural'ın yargılanmalarına İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan Ayşe Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman, "Mahkemenin aksine sanıkların ifadelerinde herhangi bir çelişki bulunmadığını düşünüyoruz ve mütalaayı kabul etmiyoruz. Buradaki ev, normal bir ev değil. Zeynep de ne yazık ki normal değildi. Müvekkilimin beraatini istiyorum" dedi.
Son sözü sorulan Ayşe Vural da "Ben kızımı öldürmek istememiştim" diyerek beraatini istedi. Tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.
Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, Ayşe Vural'ı 'alt soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 18 yıl 4 ay hapse çevirdi. Tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmedilerek duruşma bitirildi. (DHA)

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