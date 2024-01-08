Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk bölümüyle gündem olmuştu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Kızıl Goncalar’ın 3. bölümü merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın ilk bölümü 18 Aralık Pazartesi izleyici karşısına çıktı.

RTÜK’ten gelen yayın durdurma cezasının ardından Kızıl Goncalar geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Kızıl Goncalar’ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Kızıl Goncalar 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi yani bu akşam FOX TV’de yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir psikiyatrist Levent (Özcan Deniz) ile ‘Faniler’ denilen bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alıyor.

Kızıl Goncalar’da iki ayrı dünyalar arasında fikir çatışmalarına rağmen ebeveynlerin evlatları söz konusu olduğunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücünün iki dünyada nasıl yankılandığı anlatılıyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCU KADROSU

Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.